02.11.2019 02:44

Engelli vatandaş emekli maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Yüzde 15 bedensel engeli bulunan Hasan Varlı, kendisine bağlanan aylık 320 TL'yi 1 yıl boyunca Barış Pınarı Harekatı'na destek için Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak

ADANA - Adana'da yüzde 15 bedensel engeli bulunan Hasan Varlı, geçirdiği iş kazası sonucu Emekli Sandığı'ndan kendisine bağlanan aylık 320 TL'yi Barış Pınarı Harekatı'na destek için Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Varlı, ilk aylığını bağışladıktan sonra, "İnşallah devamı da gelir. Devletimizin her zaman yanındayım" dedi.

8 çocuk babası Hasan Varlı (48), 2016'da çalıştığı inşaatta 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Varlı'nın ayak topuklarına ise ameliyatla platin takıldı. Yüzde 15 bedensel engelli raporu alan Hasan Varlı, Emekli Sandığı'na başvurarak malulen emekli oldu.

"Her ay maaşımı bağışlayacağım"

320 lira emekli maaşı alan Varlı, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 1 yıl boyunca maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaya karar verdi. İlk maaşını bağışlayan Varlı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Devletimizin yanında olduğumuzu ispatlamak için böyle bir bağış yaptım. 3 seneden beri 320 TL emekli maaşım var. Onu Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. 1 yıl boyunca da her ay maaşımı bağışlayacağım. İnşallah devamı da gelir. Devlet, iş kazasından sonra bana para verdi. Ben devlete maaşımı vermişim çok değil. Çağırsalar şimdi yine askere giderim" diye konuştu.

"Bu sadece bir operasyon"

İşsiz olduğunu ve kendilerine İstanbul'da çalışan oğlunun baktığını belirten Varlı, "Bağışım helal olsun. İş bulamadığım için çalışamıyorum. Bu dünyada ölmeden İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istiyorum. Başka bir arzum yok. Biz Türk insanıyız. Daha Türk insanının savaştığını o dış güçler görmedi daha" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA