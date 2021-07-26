Engelli torununu döven babaanne adliyeye sevk edildi
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Engelli torununu döven babaanne adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Engelli torununu döven babaanne adliyeye sevk edildi Kağıthane'de engelli torununa şiddet uygulayan babaanne, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Engelli torununu döven babaanne adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Kağıthane'de engelli torununa şiddet uygulayan babaanne, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde gece saatlerinde 1'i engelli 3 çocuğun darp edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçmiş ve babaanneleriyle evde kilitli bırakılan çocuklar kurtarılmıştı. Evde bulunan babaanne Semiye A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Emniyette ifadesi alınan Semiye A.'nın görüntülerde çocuğa vuran kişi olduğu ortaya çıkmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Semiye A. adliyeye sevk edildi.

Engelli torununu döven babaanne adliyeye sevk edildi
Engelli torununu döven babaanne adliyeye sevk edildi
Engelli torununu döven babaanne adliyeye sevk edildi
Engelli torununu döven babaanne adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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