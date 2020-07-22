Engelli terzi "mavi yolculuk" umudunu hiç görmediği gemilerin maketini yaparak gideriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Engelli terzi "mavi yolculuk" umudunu hiç görmediği gemilerin maketini yaparak gideriyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan bedensel engelli terzi Erdoğan Yanık, yaklaşık yarım asırdır sürdürdüğü mesleğine ilgi azalınca, hiç görmediği gemilerin maketini yapmaya başlayıp mavi yolculuğa çıkacağı günün hayalini kuruyor.

Engelli terzi
22.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:39

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan bedensel engelli terzi Erdoğan Yanık, yaklaşık yarım asırdır sürdürdüğü mesleğine ilgi azalınca, hiç görmediği gemilerin maketini yapmaya başlayıp mavi yolculuğa çıkacağı günün hayalini kuruyor.

Küçük yaşta geçirdiği kaza nedeniyle yürüme engelli olan 55 yaşındaki Yanık, yakınlarının tavsiyesi üzerine 13 yaşında bir ustanın yanında terzilik mesleğine adım attı.

Yaklaşık 42 yıldır mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalışan Erdoğan Yanık, son yıllarda çevresindekilerinin hazır giyime yönelmesi sonucu işlerinin azalması üzerine, vaktini değerlendirmek için atık ahşap malzemelerden hiç görmediği gemilerin maketlerini yapmaya başladı.

İş yerindeki vaktinin bir bölümünü gemi maketleri yaparak geçiren Yanık, hem gemilere özlemini gideriyor hem de bir gün gemilerle mavi yolculuğa çıkmanın hayalini kuruyor.

Terzi Yanık, AA muhabirine, engeline rağmen uzun yıllardır işini ilk günkü heyecanla yapmaya devam ettiğini ifade etti.

Terziliğin maharet isteyen zanaat olduğunu vurgulayan Yanık, "Bana bu ilçede ve Ankara'da 'Pantoloncu Erdoğan Usta' derler. Şükürler olsun çoluğumuzu çocuğumuzu bu meslekle büyüttük ve işimizin ekmeğini yedik. 'Peygamber mesleğidir' dedik ve elimizden geldiğince mesleğimize dört elle sarıldık." dedi.

İlkokuldan sonra okumak istemeyince yakınlarının, kendisi gibi engelli olan terzi Avşar Saka'yı tavsiye ettiğini anlatan Yanık, "Allah rahmet etsin, yeni vefat etti. Onun tavsiyesi ile Yüksel ustanın yanına çırak olarak mesleğe ilk adımımı attım. Kendi iş yerimi de 1985 yılında açtım ve o günden bu güne terzilik yapıyorum." diye konuştu.

"Hiç kendime engelli gözüyle bakmadım"

Yanık, bedensel engelinin sosyal hayata katılmasına engel olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ustam da ben de engellerimizi aşmış kişileriz. Allah'a şükürler olsun, ben hiç kendime engelli gözüyle bakmadım ve çevremizde de bize engelli diye ayrımcılık yapılmadı. Terzilik demek bir kumaşı sıfırdan alarak tam ince noktasına kadar işleyerek ve dikerek insan vücuduna uygun şekle getirmektir. Pantolon paçası dikmekle ya da fermuar dikmekle terzilik olmaz. Bizim gibi eski terziler artık kalmadı."

Erdoğan Yanık, son yıllarda işlerinin azalması üzerine iş yerinin içerisinde kurduğu küçük atölyede ağaç parçalarına şekil vermeye başladığını belirtti.

"En büyük hayalim mavi yolculuğa çıkmak"

Önceleri gemi yaptığını şimdi de isteğe göre ev maketleri ve abajurlar yaptığını anlatan Yanık, şöyle devam etti:

"En büyük hayalim bir gemiyle seyahat etmek, mavi yolculuğa çıkmak. Şimdiye kadar hiç gemi ve deniz görmedim ama hep hayal ettim, bir gün gerçekleşir diye hayaliyle yaşadım. Hep hayal ederek bir şeyler yapmaya çalıştım. Hayallerimi ahşaba yansıtmaya çalıştım. Gemidir, evdir, abajurdur, bu tür maketler yapmak zevk aldığım bir uğraş oldu."

Yanık, gününü boş geçirmeye alışık olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hep çalışmaya adapte olduğumuz için boş duramıyoruz. Zanaatkarın, sanatçının hep üretmesi gerekiyor. Terzilikte de eskisi gibi iş olmayınca deşarj olmak için öbür tezgaha geçip ahşap ile uğraşıyorum. Ahşaba zımpara çekmek, vernik atmak, tek tek işlemek çok zevk veriyor ve zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum, ağrı ve sızılarımı unutuyorum. Bu işler bizim ata mesleğimizdir. Padişahların bile uğraştığı bir sanatları vardı ama şimdiki gençlik bir şey yapmak istemiyor."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş 3. Sayfa
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi 3. Sayfa
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Ekonomi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Ekonomi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince...
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Koronavirüs tespih sektörünü de vurdu
Koronavirüs tespih sektörünü de vurdu
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
PTT, Ayasofya Camii'nin açılışına özel pul tedavüle sunacak
PTT, Ayasofya Camii'nin açılışına özel pul tedavüle sunacak
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Engin Altay Mensur Işık Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Ozan Güven Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Selçuk İnan Burak Yılmaz Ünal Karaman Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Engelli terzi "mavi yolculuk" umudunu hiç görmediği gemilerin maketini yaparak gideriyor - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 11:42:45. #1.14#
title