Engelli sürücü ve ailesi kırmızı ışıkta ölümden döndü
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Engelli sürücü ve ailesi kırmızı ışıkta ölümden döndü

Engelli sürücü ve ailesi kırmızı ışıkta ölümden döndü Kurallara uyup kırmızı ışıkta duran engelli sürücüye arkadan gelen ticari taksi çarptı Kazada 3 kişi yaralandı Çarpmanın şiddetiyle iki araç da pert oldu Antalya'nın Alanya ilçesinde kırmızı ışıkta ticari taksinin otomobile arkadan...

29.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:01

Engelli sürücü ve ailesi kırmızı ışıkta ölümden döndü

Kurallara uyup kırmızı ışıkta duran engelli sürücüye arkadan gelen ticari taksi çarptı

Kazada 3 kişi yaralandı

Çarpmanın şiddetiyle iki araç da pert oldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kırmızı ışıkta ticari taksinin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Avsallar Mahallesi İncekum kamp alanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engelli sürücü Yahya Eker'in yönetimindeki 45 AY 199 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durduğu sırada, arkadan gelen Kadir Ceylan hakimiyetindeki 07 H 0436 plakalı ticari taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde, yolcu olarak bulunan Ayfer Eker, Osman Eker ve taksi şoförü Kadir Ceylan yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan engelli sürücü Yahya Eker, kırmızı ışıkta durup bekleme başladıktan birkaç saniye sonra çok şiddetli bir çarpmayla savrulduklarını, aracının duruyor olmasına rağmen sürüklendiğini söyledi.

Kaza, 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Engelli sürücü ve ailesi kırmızı ışıkta ölümden döndü

Kaynak: İHA

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