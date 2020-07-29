Engelli sürücü ve ailesi kırmızı ışıkta ölümden döndü Antalya'nın Alanya ilçesinde kırmızı ışıkta ticari taksinin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kırmızı ışıkta ticari taksinin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Avsallar Mahallesi İncekum kamp alanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, engelli sürücü Yahya E.'nin yönetimindeki 45 AY 199 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durduğu sırada, arkadan gelen Kadir C. hakimiyetindeki 07 H 0436 plakalı ticari taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde, yolcu olarak bulunan Ayfer E., Osman E. ve taksi şoförü Kadir C. yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan engelli sürücü Yahya E., kırmızı ışıkta durup bekleme başladıktan birkaç saniye sonra çok şiddetli bir çarpmayla savrulduklarını, aracının duruyor olmasına rağmen sürüklendiğini söyledi.

Kaza, 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA