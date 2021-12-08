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Engelli sürücü motosikleti ile dereye uçtu

Engelli sürücü motosikleti ile dereye uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bedensel engelli sürücü, motosikletiyle dereye düşerek yaralandı.

GAZİANTEP (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bedensel engelli sürücü, motosikletiyle dereye düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesinde meydana geldi. Bedensel engelli sürücü Ahmet G. Antep Deresi kenarında motosikletiyle dönüş almaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dere kenarındaki korkuluklara çarpan sürücü, motosikletiyle birlikte iki metre yüksekliğindeki içi boş derenin zeminine çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile dere dışına çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Engelli sürücü motosikleti ile dereye uçtu

Engelli sürücü motosikleti ile dereye uçtu

Engelli sürücü motosikleti ile dereye uçtu

Engelli sürücü motosikleti ile dereye uçtu

Engelli sürücü motosikleti ile dereye uçtu

Engelli sürücü motosikleti ile dereye uçtu

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