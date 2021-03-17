Engelli sporcunun 65. durağı Adıyaman oldu
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Engelli sporcunun 65. durağı Adıyaman oldu

17.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:33
Engelli sporcunun 65. durağı Adıyaman oldu

Kocaeli'de yaşayan engelli masa tenisi sporcusu Enes Ufuk Altın, engellilerin de bir şeyler yapabileceğini kanıtlamak için yaptığı Türkiye turunda 65. durağı Adıyaman'ı ziyaret etti.

Kocaeli'de yaşayan engelli masa tenisi sporcusu Enes Ufuk Altın, engellilerin de bir şeyler yapabileceğini kanıtlamak için yaptığı Türkiye turunda 65. durağı Adıyaman'ı ziyaret etti.

Altın, kentte Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'i ziyaret ederek, Türkiye'de 65. durağının Adıyaman olduğunu belirtti.

Devletin engellilere yardımının çok fazla olduğunu dile getiren 23 yaşındaki Altın, her gittiği ilde insanların ve resmi kurumların kendisine yardımcı olduğunu kaydetti.

Sporcu Altın'a Adıyaman Fatih Gençlik Spor Kulübü Başkanı Sait Ilıcı eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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