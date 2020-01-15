Engelli sporcunun 58. durağı Kahramanmaraş oldu

15.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:14

Kocaeli'nde yaşayan 22 yaşındaki engelli masa tenisi sporcusu Enes Ufuk Altın, engellilerin de birşeyler yapabileceğini kanıtlamak için gezdiği Türkiye turunda 58. durağı Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

Altın, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosunu ziyaretinde, yaptığı açıklamada, 8 ülke gezdiğini, Türkiye'de 58. durağının Kahramanmaraş olduğunu belirtti.

Devletin engellilere yardımının çok fazla olduğunu dile getiren Altın, her gittiğim ilde insanların ve resmi kurumların kendisine yardımcı olduğun, bunun için de herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta tarihi ve turistik yerleri gezdiğini ifade eden Altın, "Amacım engellilerin de birşeyler yapabileceğini kanıtlamak istiyorum. Engellilerin içine kapanık, evde bağımlı olmadığını, engellilerin de bu hayatta bir amacının olduğunu bir şeyler yapabildiğini göstermek istiyorum. Çünkü bazı engelliler var oturuyorlar. Onlara devletimizin çok güzel destekleri var. Onlar da gezebilirler. Devletimiz bu konuda çok yardımcı oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA