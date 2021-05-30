Engelli sporcular Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek
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Engelli sporcular Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek

Engelli sporcular Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcularının Polonya'da düzenlenecek olan Paralimpik Avrupa Şampiyonası'na katılacağı açıklandı.

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcularının Polonya'da düzenlenecek olan Paralimpik Avrupa Şampiyonası'na katılacağı açıklandı. Türkiye'yi temsil etmenin kendileri için gurur verdiğini belirten sporcular, müsabakalardan Avrupa Şampiyonu olarak dönmek istediklerini söyledi.

Polonya, 30 Mayıs – 6 Haziran tarihleri arasında Paralimpik Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağı belirtilen turnuvada milli takım kadrosunda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler takımından 4 sporcunun yer alacağı duyuruldu. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından kafileye dahil edilen sporculardan Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep Acet, tekerlekli sandalye atletizm branşında; Hamza Doğan ise gülle atmada yarışacak.

ELLERİ BOŞ DÖNMEYECEKLERİNE İNANIYORUM

Şampiyona için hazırlıklarını tamamlayan sporcuların bu akşam İstanbul'dan uçakla Polonya'ya hareket edeceği belirtildi. Milli sporculara başarılar dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bugüne kadar engelli sporcularımız gittikleri turnuvaların hiçbirinden eli boş dönmedi. İnanıyorum ki Polonya'dan da güzel haberlerle dönecekler" dedi.

Antrenör Ömer Cantay'ın eşliğindeki kafile ise müsabakalarda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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