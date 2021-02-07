Engelli sporcular Dubai yolcusu

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcuları, 8-14 Şubat tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek Grand Prix 12. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'na katılıyor. İstanbul, Antalya ve Mersin'de hazırlıklarını tamamlayan milli sporcular, dünyanın en iyilerine karşı mücadele edecek.

Birleşik Emirlikleri, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Dubai kentinde gerçekleşecek Grand Prix 12. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'na katılan milli takım kadrosunda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler takımından 4 sporcu da yer alıyor. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından kafileye dahil edilen sporculardan Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep Acet, Sandalye Atletizm koşu branşında; Hamza Doğan ise gülle atma branşında yarışacak.

Pandemiye rağmen antrenmanlara hiç ara vermeyen sporcular, İstanbul, Antalya ve Mersin'deki kamp alanlarında haftalardır süren hazırlıklarını tamamladı. Antrenör Ömer Cantay'ın da eşlik ettiği 5 kişilik kafile bugün uçakla Dubai'ye hareket etti.

"ZAFER YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM"

Sporculara başarılar dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Engelli kardeşlerimizin ülkemizi, Bağcılarımızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Rabbim, İstiklal Marşını kabul edilişinin 100. Yılında gururla okutmayı ve Türk Bayrağını göndere çekmeyi nasip etsin. İnşallah Dubai'den sonra Tokyo'yla zafer yolunda yürümeye devam edecekler" dedi.

Geçen yıl Dubai'de düzenlenen ve 50 ülkeden 430 sporcunun mücadele ettiği Para Atletizm Grand Prix 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda Zübeyde Süpürgeci altın, Hamide Doğangün gümüş madalya kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı