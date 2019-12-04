Engelli sporcu Türkiye ikincisi oldu

04.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:35

Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına Sivas'ı temsilen katılan Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcusu Kerim Kerimoğlu Türkiye ikincisi oldu.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan "Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası" sona erdi. Ankara Altındağ Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 32 kulüpten 121 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti.



Sivas'ı temsilen idareci Yaşar Rende yönetiminde şampiyonaya katılan Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü, dereceyle dönmeyi başardı. Kerim Kerimoğlu kategorisinde derece yaparak Türkiye ikincisi oldu. Sivaslı Muhammed Yaşar ise kategorisinde Türkiye beşinciliğini elde etti.



Turnuva ile ilgili açıklama yapan Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yaşar Rende, sporcularını kutlayarak; "Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü olarak ilk defa katıldığımız Bedensel Engelliler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonasında tüm imkansızlıklara rağmen Türkiye 2.'si olarak döndük. Sporcularım Kerim Kerimoğlu ve Muhammed Yaşar'ı canı gönülden tebrik ediyorum. İmkanlarımız olsa çok daha büyük başarılar elde edeceğiz inşallah" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA