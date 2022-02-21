Engelli sporcu başarılarıyla yüzmede adını duyurmak istiyor

Doğuştan bedensel engelli ve beyaz kan eksikliği olan 12 yaşındaki Berkay Yavuz, tedavi amaçlı başladığı yüzmede başarıya kulaç açmak için aralıksız çalışıyor.

Beyaz kan eksikliği rahatsızlığı bulunan Berkay Yavuz'un kolları doğuştan akranlarına göre kısa kaldı. Beş yıl öncesine kadar içine kapanık, kimseyle görüşmek istemeyen Berkay Yavuz'un hayatı yüzme sporuna başlamasıyla değişti.

Berkay Yavuz, kol kaslarının güçlenmesi için başladığı yüzmede geçen yıl ilk kez katıldığı Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından bu ay Gaziantep'te düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda ise Berkay Yavuz, 4 Türkiye ikinciliği, bir Türkiye üçüncülüğü elde etti.

"Benim için yüzme umut oldu"

Karaman'da yaşayan Berkay Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmenin hayatında çok şeyi değiştirdiğini söyledi.

Adeta bambaşka biri olduğunu, hayata bakış açısının değiştiğini aktaran Berkay Yavuz, "Benim için yüzme umut oldu. Fizyoterapist desteğiyle başladığım yüzmede, madalyalar almaya başladım. Sonuna kadar gitmek, ülkemizi Avrupa'da, dünyada temsil etmek istiyorum. Bence herkes bir spor dalıyla uğraşmalı, sporsuz hayat olmaz." diye konuştu.

Berkay Yavuz'un annesi Merve Akgül, oğlunun yüzmeye bir umutla başladığını belirterek, "İlk başta Berkay'ın yazın kurslara gitmesine karar vermiştik fakat Berkay sevince 12 ay devam etmeye başladı. Berkay spora başladıktan sonra hayata daha pozitif bakmaya başladı, sporla kendini kabullenmeye başladı. İnşallah başarılarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Başarılarını gördükçe motivasyonu arttı

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yüzme antrenörü olan Aziz Hopyar ise Berkay'ın yüzmede yetenekli olduğunu görünce çalışmalara hemen başladıklarını dile getirdi.

Başarılarını gördükçe Berkay'ın motivasyonunun arttığını anlatan Hopyar, şöyle konuştu:

"Berkay'ın omuzları düşük, kol kasları arkadaşlarına göre zayıf. Amaç onun kol kaslarını kuvvetlendirmek ve tedavi edilebilir hastalığının daha fazla ilerlemesini önlemekti. Hem gelişimini sağladık hem de mutlu oldu. Kendi gibi engelli arkadaşlarını gördü. Başarısı, farklı yerleri görmesi, yeni arkadaşlar edinmesi, onu daha çok hırslandırdı. Döner dönmez yeni yarışın ne zaman olacağını, daha fazla antrenman yapmamız gerektiğini söylemeye başladı. Berkay'ın yeteneğini genç yaşta keşfetmek önemliydi. Küçük yaşta başlayan arkadaşlarımızın başarıya ulaşmaları daha kolay oluyor. Ben Berkay'ın olimpiyatlarda bizi temsil edeceğine inanıyorum."