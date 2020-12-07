Engelli şarj istasyonu hizmete girdi
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Engelli şarj istasyonu hizmete girdi

07.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:15
Engelli şarj istasyonu hizmete girdi

İnegöl Belediyesi, akülü araçlarıyla sosyal hayata karışan engelliler için şarj istasyonu açtı.

İnegöl Belediyesi, akülü araçlarıyla sosyal hayata karışan engelliler için şarj istasyonu açtı.

Engelli dostu İnegöl Belediyesi, özel bireylerin en çok sorun yaşadığı akülü araç şarjı konusunda kalıcı bir çözüme imza attı. Akülü araçlarıyla sosyal hayata karışan engelli bireylerin şarj sorununa çözüm olacak 'Engelli Şarj İstasyonu' projesi, ilk olarak çarşı bölgesinde hayata geçirildi. İki engelli aracının aynı anda şarj edilebildiği ve aynı zamanda cep telefonu şarjı da yapılabilen engelli aracı şarj istasyonunu, hizmete girmesinin ardından Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile birlikte yerinde inceledi.

Burada bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, covid-19 rahatsızlığının ardından ilk iş günü olduğunu da hatırlatarak; "Güzel bir pazartesi sabahında, yeni bir haftaya başladık. Ben de bugün kendimi daha iyi hissediyorum. İşimize başladık. Arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim sizleri esirgesin inşallah. Bu illetten de tüm memleketimizi kurtarsın rabbim inşallah" dedi.

Taban, "Bugün yine güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü geçtiğimiz hafta kutlandı. Bugün burada engelli araçları şarj istasyonumuzu tanıtalım istedik. Bunu şuan için iki kapılı park dediğimiz kuyumcular çarşımızın girişindeki parkımızda konuşlandırdık. Burada bizim için engelli bireylerimiz önemli ve özeller. Dolayısıyla onlara dışarıya çıktıklarında engelli araçlarını şarj edebilmeleri için böyle bir alana ihtiyaç vardı. Dolayısıyla biz ilkini burada konuşlandırarak burada hem çarşı içerisinde hem merkezde öncelikli olarak bir alan oluşturduk. Buraya kurulumu yaptık. Şarj noktamız üzerinde aynı anda iki aracı şarj edebilmek için bir donanım mevcut. Yine engelli bireylerimiz araçlarını şarj ederken cep telefonlarını da şarj edebilme imkanı bulabilecekler. Üzerinde bulunan ekranıyla da belediyemiz adına bilgilendirmeler yapılmış olacak. Bu tür hizmetlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü engellilerimiz bu ihtiyaçlarını karşılamak adına yanlarında taşıdıkları uzun kablolarla nereden elektrik bulabilirlerse oralardan istifade ediyorlardı. Bu ilk olacak ancak ilerleyen zamanda engelli bireylerimizin de önereceği yerlerde şarj istasyonu sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Yapılan çalışma için çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm özel bireylerimizin de iyi günlerde kullanmalarını diliyorum" dedi. - BURSA

Engelli şarj istasyonu hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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