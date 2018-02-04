Engelli Adam, Behçet Hastalığı Raporu İptal Edilince İntihara Kalkıştı

Sivas'ta engelli bir kişi behçet hastalığı raporunun iptal edildiğini iddia ederek süs havuzunda üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.

RAPORU İPTAL EDİLİNCE İNTİHARA KALKIŞTI

Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki M.A. elindeki bidona doldurduğu benzinle Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan süs havuzuna çıkarak kendini yapmak istedi. Durumu gören vatandaşlar polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Havuzun üzerine çıkan ve kendini yakmak isteyen M.A. olay yerine gelen polislere behçet hastalığı raporunun iptal edildiğini, ailesinin geçimini sağlamadığını söyledi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Uzun uğraşlar sonucu polis ekipleri şahsı ikna etti. Havuzdan indirilen şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.