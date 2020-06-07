Engelli şahıs engelli çocukları için yardım istedi
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Engelli şahıs engelli çocukları için yardım istedi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ikisi engelli 3 çocuğu olan engelli şahıs, hayırseverlerden yardım beklediklerini dile getirdi.

Engelli şahıs engelli çocukları için yardım istedi
07.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:42

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ikisi engelli 3 çocuğu olan engelli şahıs, hayırseverlerden yardım beklediklerini dile getirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde ikisi engelli 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Baki Olcay, hayırseverler ve yetkililerden yardım istedi. Çocukları gibi kendisi de engelli ve çeşitli kronik hastalıkları olduğu için çalışamadığını kaydeden Baki Olcay, kirasını ödeyemediği için evinden atıldığını, bir hayırseverin desteğiyle geçici olarak bir eve yerleştiğini söyledi. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfının sağladığı engelli maaşı ve eşine verilen bakım parasıyla geçindiklerini anlatan Olcay, hayırseverlerden eşya, giyim ve gıda konusunda destek beklediklerini söyledi.

Engelli eşi ve çocuklarının geleceği için ayakları üzerinde durmaya çalıştığını ve tek başına mücadele ettiğini dile getiren anne Özlem Olcay, "Biz daha önce yukarıdaki bir mahallede kiracıydık. Kirayı ödeyemeyince ev sahibi bizi evden attı. Bu evi de bir hayırsever geçici olarak bize verdi" ifadelerini kullandı. Özlem Olcay da hayırseverlerden yardım beklediklerini dile getirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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