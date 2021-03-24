Engelli Rehabilitasyon Merkezi çatısında kurulu GES 450 bin kWh enerji üretti
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Engelli Rehabilitasyon Merkezi çatısında kurulu GES 450 bin kWh enerji üretti

24.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:42
Engelli Rehabilitasyon Merkezi çatısında kurulu GES 450 bin kWh enerji üretti

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çatısında kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) 2019 yılı Ekim ayından buyana, yaklaşık 450 bin kWh enerji üreterek, yaklaşık 250 bin kg/gün karbondioksitin doğaya salınımını engelledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çatısında kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) 2019 yılı Ekim ayından buyana, yaklaşık 450 bin kWh enerji üreterek, yaklaşık 250 bin kg/gün karbondioksitin doğaya salınımını engelledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in çevre hassasiyeti ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını konusunda örnek çalışmalara imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait binalara kurduğu GES projeleriyle hem elektrik enerjisi üretiyor hem de doğaya zarar veren karbondioksit salınımının önüne geçiyor.

"Engelleri Güneşle Aşıyoruz" sloganıyla 2019 yılı Ekim ayında hayata geçirilen proje ile Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çatısında güneş enerji santrali kuruldu. Güneş enerji santrali bugüne kadar 450.000 kWh enerji üreterek, doğaya yaklaşık 250.000 kg/gün karbondioksit salınımını engelledi.

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından takip edilen sistem, verimli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. "Engelleri Güneşle Aşıyoruz" projesi, Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik verilen Çevre Hizmet Ödülleri-2019'da ödüle layık görülmüştü. - ANTALYA

Engelli Rehabilitasyon Merkezi çatısında kurulu GES 450 bin kWh enerji üretti
Engelli Rehabilitasyon Merkezi çatısında kurulu GES 450 bin kWh enerji üretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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