Engelli park yerlerine park eden araçlar çekildi

04.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:58

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Batman Emniyet Müdürlüğü İl Trafik Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, engelli araçların yerine park eden araçları çekici aracı vasıtasıyla kaldırıp ceza kesti.



Yetkililer, bu uygulamanın aslında 365 gün boyunca rutin olarak gerçekleştirildiğini ancak engellilere verilen değer ve hassasiyeti hatırlatmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için özel bir uygulama yaptıklarını belirttiler. Trafik Şubesinde görevli Baş Polis Hikmet Sade "3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması münasebetiyle biz Batman Emniyeti olarak 365 gün zaten engellilere yönelik uygulamalarımızı, engellilerin araçlarına ait park yerlerine yönelik uygulamamızı, ayrıca bu yaya kaldırımlarının bitiş noktalarında bulunan engelli rampaları önündeki araçlarla ilgili olarak yaptığımız çalışmaları sürekli yapıyoruz. Bunun haricinde de diğer konularda da zaten engellilere, vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Bu konuda eğer bir sıkıntıları olursa, direk 155 Polis İmdat'ı arayabilirler. Engelli yerine park etmenin cezası 216 TL'dir. Normal park cezası 108 TL iken bunun cezası 216 TL'dir. Bu da, devletimizin engellilere olan hassasiyetini burada göstermiş oluyor" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA