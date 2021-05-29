Engelli park yerlerine araç koyanlara ceza kesiliyor
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Engelli park yerlerine araç koyanlara ceza kesiliyor

Engelli park yerlerine araç koyanlara ceza kesiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de 'engel olma' sloganıyla başlatılan çalışma kapsamımda, engelli araç park yerlerine park eden diğer araç sürücülerine ceza kesilmeye başlandı.

Mersin'de 'engel olma' sloganıyla başlatılan çalışma kapsamımda, engelli araç park yerlerine park eden diğer araç sürücülerine ceza kesilmeye başlandı. Özet denetimler yapan ekipler, engelli park yerlerine normal araçların park yapmasını engelleyecek.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'engel olma' sloganıyla yeni bir çalışmayı hayata geçirdi. Daha öncede engelli park yerlerine yönelik uygulamalar yapan ekipler, artık özel denetimlerle bu sorunu tamamen ortadan kaldırma hedefinde. Bu kapsamda kent merkezinde bulunan özellikle devlet hastaneleri ile alışveriş merkezlerinin otoparklarında eş zamanlı uygulama yapan ekipler, engelli tescili olmayan 63 aracı tespit etti. Bunun üzerine araçlara cezai işlem uygulayan ekipler, ayrıca 'engel olma' konulu uyarı broşürlerini de arabaların ön camına koydu.

Yetkiler, bundan sonrada engelli park yerlerine yönelik uygulamaların devam edeceğini, vatandaşların bu konuda engelli insanlara zorluk çıkarmamasını istedi. - MERSİN

Engelli park yerlerine araç koyanlara ceza kesiliyor
Engelli park yerlerine araç koyanlara ceza kesiliyor
Engelli park yerlerine araç koyanlara ceza kesiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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