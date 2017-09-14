Engelli Özlem'in en büyük hayali Cumhurbaşkanına misafir olmak

Yapışık parmakları ameliyat ile açılan Özlem Ayan şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a misafir olmak istiyor



ADIYAMAN - Doğuştan el ve ayak parmakları yapışık ve kapalı olan 7 yaşındaki Özlem Ayan'ın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a misafir olmak.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde oturan Bekir ve Zahide Ayan çiftinin doğuştan engelli 7 yaşındaki çocukları Özlem Ayan, el ve ayak parmakları yapışık ve kapalı halde dünyaya geldi. Özlem'in geçirdiği ameliyatlarla sağ elinde dört, sol elinde ise beş parmağı açıldı.

Ameliyat sürecinde devlet yetkililerinden büyük destek gören Ayan Ailesinin küçük kızları Özlem'in en büyük isteği ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek. Baba Bekir Ayan, "Kızım geçirdiğin zor ama başarılı ameliyatlardan dolayı, Cumhurbaşkanımızı görmek ve onun ellerinden öpmek istiyor. Televizyonda Cumhurbaşkanımızı gördüğünde çok seviniyor gidip televizyonu öpüyor ve eliyle işaret ediyor beni ona götürün diye ağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz bizi kabul etmesi bir kere de olsa kızımın onu görmesi sarılıp öpmesini istiyorum" dedi.

Durumundan hiçbir zaman şikayetçi olmadığını belirten Bekir Ayan, "Kızımın ameliyatlarının çok zor olduğunu biliyorum. Maddi imkansızlıklar içinde Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesine gittik. Evladımın bu durumundan dolayı hiçbir zaman şikayetçi olmadık. Kızımı çok seviyorum maddi imkansızlıklar içinde Ankara'ya gittik. Ama Allah'a şükür kızım ameliyat oldu elleri açıldı. Doktorlar kızımın 3 yıl sonra tekrar bir ameliyat geçireceğini bu ameliyatın da riskli olduğunu söylediler. Allah devletimizden razı olsun devletimize zeval vermesin. İnşallah Cumhurbaşkanımız da kabul eder de en kısa zamanda ona misafir olarak gideriz. ve kızımın hayali de gerçek olur inşallah" şeklinde konuştu.