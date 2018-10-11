Engelli Otomobiliyle Uyuşturucu Sevkiyatına Gözaltı
Samsun'da, otomobiliyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öne sürülen bedensel engelli gözaltına alındı.
Samsun'da, otomobiliyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öne sürülen bedensel engelli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Samsun-Ankara karayolunda takip edilen engelli otomobilini durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 213 gram toz esrar ile 0,45 gram plaka esrar ele geçirdi.
Otomobili kullanan ve sol bacağı bulunmayan "Escobar" lakaplı bedensel engelli Hami E. (68) gözaltına alındı.
Zanlının ikametinde de arama yapan ekipler, 0,78 gram toz esrar buldu.
"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan sabıkası bulunan zanlı, emniyete götürüldü.