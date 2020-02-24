Engelli Osman, çadır kampında çocukluğunu yaşamaya çalışıyor

24.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:21

SURİYE'den rejimin saldırıları nedeniyle ailesi ile Türkiye sınırı yakınına göç edip, çadır kampına yerleşen, doğuştan fiziksel engelli Osman Muhammed (8), zor şartlarda oyuncaklarıyla zaman geçiriyor. En büyük isteği daha güzel tekerlekli sandalyeye kavuşmak olan Osman, eğitim de almak istiyor.

Suriye'deki saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan yüz binlerce çocuktan, doğuştan yürüme engelli Osman Muhammed, iç savaştan ailesiyle birlikte kaçarak, geldiği sınırdaki kamplarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Çadırda oyuncakları ile oynayarak çocukluğunu yaşamaya çalışan Osman, daha önce İdlib kentinde ailesi ile daha rahat ve huzurlu ortamda yaşarken, rejim ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatta kalmak için Türkiye sınırına yakın güvenli bölgeye göç etti. Tekerlekli sandalyesiyle evini terk eden Osman, yanına aldığı oyuncaklarıyla zaman geçiriyor. Osman'ın en büyük isteğinin daha kullanışlı tekerlekli sandalye olduğunu anlatan ailesi, eğitim de almak istediğini söyledi. Osman Muhammed, kamp şartlarında engelli olmanın zorlukları ile en büyük yardımcısı olan annesiyle başa çıkmaya çalışıyor.

Kaynak: DHA