Engelli Olmasına Rağmen Yaşlı Anne ve Babasının Eli Kolu Oldu

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da 6 yaşında geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle bedensel engelli olan 52 yaşındaki Mahmut Öztürk, yaşlı anne ve babasının tüm ihtiyaçlarını, engelli aracıyla kendisi karşılıyor.



Afyonkarahisar'da Kezban ve İbrahim Öztürk ailesinin 3. çocuğu olarak dünyaya gelen Mahmut Öztürk, 6 yaşında geçirdiği menenjit hastalığının ardından, belden aşağısını kullanamaz hale geldi.



Bu duruma üzülen anne ve babasının özel ilgi gösterdiği Mahmut Öztürk, annesinin sırtında gidip geldiği ilkokulu başarıyla bitirdi. Öztürk, meslek lisesini kazanmasına rağmen, engelli olmasından dolayı karşılaştığı zorluklar nedeniyle okuyamadı.



Bir süre sonra PTT şubesi önünde seyyar satıcılık yapmaya başlayan Öztürk, anne ve babasının desteğiyle bu yaşına kadar kimseye yük olmadan hayatını sürdürdü.



Seyyar satıcılık ve gazete datıcılığı yaparak ailesinin geçimine destek olmaya çalışan Öztürk, uzun yıllar sonra yaşlılık ve hastalıktan dolayı evden dışarı çıkamayacak hale gelen 79 ve 82 yaşındaki anne, babasının tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor.



Mahmut Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dernek tarafından hediye edilen akülü engelli aracıyla her yere gidip gelebildiğini bildirdi.



Bir abisi, bir de kız kardeşi olduğunu ifade eden Öztürk, "Kız kardeşim evli olduğu için anne ve babamla çok fazla ilgilenemiyor. Ağabeyim de çok ilgilenmiyor. Bu yaşıma kadar bana bakan anne, babama şimdi ben bakıyorum. Onların her ihtiyacını ben karşılıyorum." dedi.



"Engelli olmasına rağmen bizim elimiz, kolumuz oldu"



Anne Öztürk (79) ise çocuğunun 6 yaşında geçirdiği rahatsızlığının ardından bedensel engelli olduğunu bildirdi.



Birçok doktora gittiğini ama bir çare bulamadığını anlatan anne Öztürk, şunları kaydetti:



"Engeli dolayısıyla 5 sene boyunca ilkokula sırtımda götürdüm, getirdim. Sonra 'anne ortaokula da gideceğim' dedi. 'Tamam' dedim ve 20 yaşındaki oğlumu vurdum sırtıma, okula götürdüm. 3 sene de ortaokulu okuttum. Bu yaşına kadar biz ona baktık. Allaha şükürler olsun, şimdi o bize bakıyor. Yaşlı olduğumuz için birçok işimizi yalnız başımıza yapamıyoruz. Mahmut, bedensel engeline rağmen tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Sağ olsun bize bakar, her şeyimizi getirir götürür. Engelli olmasına rağmen bizim elimiz, kolumuz oldu. Aşımızı, yağımızı, tuzumuzu, tüm ihtiyaçlarımıza bakar bizim. Buna da bugünümüze de şükürler olsun. Beterin beter var. Mahmut oğlum çok çalışkandır, kendi işini kendi görür. Kimseye muhtaçlığı da yoktur."



"Mahmut her işimizi hallediyor"



Baba İbrahim Öztürk (82) ise oğlu Mahmut'u rahatsızlığında birçok doktora götürdüğünü ama sağlığına kavuşamadığını dile getirdi.



Eşinin de kendisinin de artık yaşlandıklarını, bakıma muhtaç olduklarını ifade eden baba Öztürk, "Eşimin rahatsızlıkları var. Bacağında iki protezle duruyor. Sağ olsun Mahmut her işimizi hallediyor. Bakkaldan bir ihtiyacımız var, hemen gider alır gelir. Çarşıdan gelirken ilaçlarımızı doktora yazdırır, alır gelir. Allah razı olsun. PTT önünde çıra satar, bir şeyler satar. Hem bize bakar, hem de kendine bakar." ifadelerini kullandı.