Engelli okçular için bakanlık harekete geçti

Düzce(İHA) – Engellerine rağmen okçuluk sporu ile uğraşan 2 özel sporcu için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün talebi olan özel sporcu sandalyeleri hediye edildi.

Düzce(İHA) – Engellerine rağmen okçuluk sporu ile uğraşan 2 özel sporcu için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün talebi olan özel sporcu sandalyeleri hediye edildi. Sandalyelerini Vali Cevdet Atay'ın elinden alan sporcular, büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdiler.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bünyesinde okçuluk yapan engelli sporcular Miray Vildan Sakallı, Musa Yağız, il müdürlüğünün girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gönderdiği tekerlekli sandalyelerine kavuştular. Düzce Valisi Cevdet Atay antrenmanda ziyaret ettiği sporculara tekerlekli sandalyelerini teslim etti. Vali Atay sporcuların sandalyelerini teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Bizim kardeşlerimiz okçulukla iştigal ediyorlar. Onların başarılı olduğunu da görünce Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen sportif tekerlekli sandalyelerini teslim ettik. Ben sporcularımızın bu sandalyelerde daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Düzce'de sporu geliştirmek için çalışmalarımıza hızla davet ediyoruz"

Okçularla bir süre sohbet eden Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ise, "Okçuluk antrenörümüz tayin olduktan sonra malzemelerin alınmasıyla birlikte okçuluğun geliştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bugün itibarıyla 130'u aşkın sporcumuz var ve artık müsabakalara katılır seviyeye geldik. Şampiyona ve turnuvalarda dereceler almaya başladık. Okçuluğun gelişmesiyle birlikte engelli sporcularımız da aramıza katıldılar. Biz de Miray ve Musa kardeşlerimizin bu gayretlerini gördük. Bakanlığımıza sportif amaçlı sandalyelerle ilgili talepte bulunduk. Bakanlığımız bu konuya hassas davrandı. Sporcularımız antrenmanlara aralıksız devam ettikleri için ve gayretli oldukları için Spor Genel Müdürlüğümüz de bütçeden bir pay ayırarak bu sandalyeleri sporcularımıza gönderdi. Başta bakanımız olmak üzere genel müdürlerimize teşekkür ederim. Biz İlimizde sporun yaygınlaşması için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Yeni sandalyeleri ile antrenmana başladılar

Özel sporcular Miray Vildan Sakallı ve Musa Yağız ise mutlu olduklarını dile getirerek, hediye edilen sandalyelerle daha büyük başarılara imza atacaklarını ifade ettiler. Sporcular daha sonra yeni sandalyelerinde antrenmanlarına devam ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı