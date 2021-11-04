Engelli öğretmen ataması ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, engelli öğretmen atamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Engelli öğretmen ataması yapıldı mı? Engelli öğretmen başvuruları ne zaman? soruları da yanıt bulmuş oldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için ön başvuruların 8-12 Kasım tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

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