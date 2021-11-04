Engelli öğretmen ataması yapıldı mı? Engelli öğretmen başvuruları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Engelli Öğretmen Ataması müjdesi verilmişti. Engelli öğretmen atamaları, adayların tercihi ve EKPSS puanına elektronik ortamda yapılacak. Peki Engelli Öğretmen Ataması yapıldı mı? Başvuru tarihleri ne zaman? Detaylar haberimizde.
Engelli öğretmen ataması ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, engelli öğretmen atamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Engelli öğretmen ataması yapıldı mı? Engelli öğretmen başvuruları ne zaman? soruları da yanıt bulmuş oldu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için ön başvuruların 8-12 Kasım tarihleri arasında alınacağını açıkladı.
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