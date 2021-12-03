Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı
Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezinde düzenlendi.
Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezinde düzenlendi. Program, Bağcılar Lokman Hekim özel eğitim uygulama okulu otizmli 8. sınıf öğrencisi mutlak kulak Samet Zileli'nin piyano dinletisi ile başladı.