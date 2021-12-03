Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı - Haberler
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Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı

AA - Haberler | Güncel

Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezinde düzenlendi.

Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezinde düzenlendi. Program, Bağcılar Lokman Hekim özel eğitim uygulama okulu otizmli 8. sınıf öğrencisi mutlak kulak Samet Zileli'nin piyano dinletisi ile başladı.

Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı

Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı

Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uyguladığımız istihdamı teşvik politikalarıyla bugüne kadar toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyguladığımız istihdamı teşvik politikalarıyla bugüne kadar toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugünkü ile birlikte hükümetlerimiz döneminde engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünkü ile birlikte hükümetlerimiz döneminde engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor."

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu: (3)

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu: (3)

AA - Son Dakika Haberleri

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