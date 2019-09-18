Engelli öğrencinin darbedildiği iddiası

18.09.2019 14:20

Antalya'da işitme engelli ve otizmli oğlunun eğitim gördüğü okulda darbedildiğini iddia eden anne, okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Muratpaşa ilçesindeki bir okulda eğitim gören 23 yaşındaki işitme engelli ve otizmli B.E'nin çenesinde yarık, kolunda şişlik ve boynunda tırnak izleri gören anne Bahar E, oğlunu hastaneye götürdü.

Bileğinde çatlak olduğu tespit edilen B.E, tedavinin ardından taburcu edildi.

Anne Bahar E, yaptığı açıklamada, okul müdürünün kendisini arayarak oğlunun düşme sonucu çenesinden küçük bir yara aldığını, okuldaki hemşirenin gerekli tedaviyi yaptığını söylediğini ifade etti.

Akşam saatlerinde eve gelen oğlunun ağrıdan dolayı sürekli ağlaması üzerine hastaneye gittiklerini belirten Bahar E, şunları kaydetti:

"Baktık, çocuğun boynunda tırnak izleri, çenesinde yara ve kolunda şişlik var. Hastaneye götürdük. Röntgende bileğinde çatlak olduğu, çenesinde iki santimlik açılma olduğunu söylediler. Yedi saatlik zaman geçtiğini söyleyince yaraya dikiş atmadılar, tetanoz iğnesi yaptılar. Gerekli tedavinin ardından da bizi eve gönderdiler. Hastaneden aldığımız raporun ardından şikayetçi oldum. Benim iddiam çocuğum darbedildi. Boynundaki tırnak izleri de darp edildiğini gösteriyor. Hakkımı hukuki yollardan arayacağım."

Okul Müdürü İlhan Gemalmaz da iddialarının doğru olmadığını, olayın öğrencinin öğretmenine saldırması sonucu yaşandığını iddia etti.

Arbede sırasında öğrencinin ayağının kayarak düştüğünü, yaralanmanın bu sırada gerçekleştiğini savunan Gemalmaz, "Olayla ilgili tutanak tutuldu. Tüm olay da kamera kayıtlarında yer alıyor. Kayıtları da polise verdik." diye konuştu.

Kaynak: AA