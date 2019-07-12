Engelli öğrencilerin İznik Gezisi

Salı günü sabah saat 09:30'da İnegöl'den İznik'e yola çıkan öğrencileri Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa uğurladı. Günün tamamını İznik'te geçiren öğrenciler, İznik'in tarihi yerlerini gezdikten sonra İznik Gölü göl kıyısında piknik yaparak eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rıdvan Kocaağa: "Belediyemiz Sosyal Belediyecilik adına üzerine düşen bütün etkinliklerde gereken çalışmaları özveri ile yerine getirmektedir. Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi öğrencilerimize yönelik olarak sosyal katılım projesi kapsamında özel kardeşlerimizin hem sosyal hayata adaptasyonlarının sağlanması hem de motivasyonlarının artırılması amacıyla İznik'e bir gezi programı düzenledik. Yapılan gezi etkinliğiyle özel kardeşlerimiz İznik'in tarihi yerlerini gezerken aynı zamanda yaptıkları piknik sayesinde keyifli bir gün geçirme fırsatı buldular. Bu mana da bu etkinliğin onlar için hoş, eğlenceli ve motive edici olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler