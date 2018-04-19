Engelli Öğrencileri İçin "Oyun Ünitesi" Tasarladı

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'da beden eğitimi ve spor öğretmeni Hilmi Akpınar, engelli öğrencileri için atıl durumdaki büyük elektrik kablosu makarasını kullanarak basketbol oynanabilecek oyun ünitesi tasarladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Altınkum Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde görev yapan Hilmi Akpınar, 4 ile 14 yaş arasında, orta düzeyde zihinsel engelli 70 öğrencinin hayatına dokundu.

Öğrencilerin gelişimi için spor yapmalarının önemini bilen Akpınar, onların kötü hava şartlarında bahçeye çıkamadıklarında da spor yapabilmeleri için harekete geçti.

Oyun ünitelerinin pahalı olması nedeniyle bunu yapmanın yollarını araştıran Akpınar, 100 lira maliyetle öğrencilerinin keyif alabilecekleri bir oyun ünitesi tasarladı.

Elektrik makarasını oyun ünitesine dönüştürdü

Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel çocuklar için özel spor malzemelerinin olması gerektiğine işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Onlara hitap edecek, spor yapmalarını kolaylaştıracak oyun ve spor ünitesinin olması gerekiyordu. Bu nedenle bir tanıdığımdan aldığım elektrik kablo makarasını bu çocuklar için oyun ünitesine dönüştürmek istedim. Biraz birkaç tasarımla çocuklar için seyyar basketbol potası ve alanı yaptım."

"Gelişimleri için spor önemli"

Çocuğun büyümesi ve sağlıklı gelişmesi için beslenme, sevgi, bakım ne kadar gerekli ise oyun ve oyuncakların da o kadar önemli olduğunu vurgulayan Akpınar, şöyle devam etti:

"Zihin engelli çocukların bilişsel ve davranışsal olarak birçok becerisi oynadığı oyunlar ve sporla gelişiyor. Burada eğitim gören çocuklar için spor önemli. Ancak özel olan bu çocukların spor yapmaları her zaman mümkün olmuyor. İstediğimiz zamanlarda bahçeye çıkaramıyoruz. Çocuklar dışarı çıkmadan sınıflarında, okulun salonunda bu oyun ünitesi ile sportif faaliyette bulunabiliyorlar. Çocukların hem topla buluşmasını hem de basketbol oynamasını sağladım. Çocuklar bu sayede odaklanabilmeyi öğreniyorlar. Kol kaslarının gelişmesine ve sinir kas konsantrasyonuna katkı sağlıyor. Kol ve bacak kaslarının gelişimi güçleniyor."

Okul Müdürü Mehmet İrfan Yetik de okullarının orta düzeyle zihinsel engelli öğrencilerin eğitimine katkı sağladığını, yapılan oyun ünitesi ile çocukların dilediklerinde okul içinde spor yapabildiklerini dile getirdi.