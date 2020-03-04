Engelli öğrencilere tatbikat eğitimi yapıldı
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Engelli öğrencilere tatbikat eğitimi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli öğrencilere tatbikat eğitimi verildi.

04.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:45
Engelli öğrencilere tatbikat eğitimi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli öğrencilere tatbikat eğitimi verildi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen Engelsiz Hobi Kurslarında öğrenciler Büyükşehir Hizmet Binasını ziyaret etti. Sivil Savunma Günü etkinlikleri dolayısıyla gerçekleştirilen buluşmada engelsiz yüreklere tatbikat eğitimi verildi. Ziyaret ile ilgili Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Engelsiz Hobi Kursu öğrencilerimizi topluma adapte olabilmeleri için eğitimlerimizi devam ediyoruz. Bu kapsamda Sivil Savunma Günü etkinlikleri dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmet Binasını ziyaret ederek öğrencilerimize olası bir afet karşısında gerçekleştirilen tatbikatlar uygulamalı olarak gösterildi. Engelsiz yüreklerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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