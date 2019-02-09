Engelli Öğrencilerden Suriyeli Çocuklara Yardım

Amasya Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, Suriyeli yetim çocuklar için atkı, bere ve kazak ördü.

İdlib'deki mülteci kamplarında yaşayan yetim çocuklara ulaştırılmak üzere 20 engelli öğrenci tarafından örülen 40 atkı, bere ve kazak, Amasya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Serdar Benli'ye teslim edildi.

Benli, gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan yardımların diğer yardımlarla birleştirilerek İdlib'de bulunan kamplara ulaştırılacağını söyledi.

Engelli öğrencilerin içlerinden gelerek yaptığı bu yardımın çok farklı bir anlamı bulunduğunu vurgulayan Benli, "Suriye'ye ve dünyanın farklı yerlerine yıllardır yardım gönderiyoruz ama bu öğrencilerimizin yardımı çok anlamlı. Onların emeklerine ve kalplerine teşekkür ediyorum. Oradaki kardeşleri de bu yardımları görünce çok mutlu olacaklar. İnsanların kendilerinden başka bir kimseyi düşünmediği, paylaşmayı unuttukları bir dünyada öğrencilerimiz, kendilerinin ürettikleri bir şeyi kardeşleriyle paylaşmak istedi." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Mustafa Ömer Bolat da herkesin mazlumlara yardım etmesi gerektiğini dile getirerek, "Biz bunları önce kendimiz için yapıyorduk. Sonra orada soğukta kalan kardeşlerimize, ağabeylerimize, ablalarımıza göndermek istedik. Onlara yapmak için bütün arkadaşlarımızla karar kıldık." dedi.

Kaynak: AA