Engelli Öğrencilerden Afrin Kahramanlarına Özel Destek

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki özel eğitim rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler, hep birlikte okudukları ' Komando Andı' ile Afrin'de mücadele eden Mehmetçiklere moral verdi.

Başiskele'de bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de çarpışan Türk Silahlı Kuvvetleri Ordusuna moral gönderdi. Eğitim merkezi bahçesinde büyük bir Türk Bayrağı önünde toplanan öğrenciler, Mehmetçiklere destek olmak için hep bir ağızdan Komando Andı'nı okudu. Coşkulu bir şekilde andı okuyan öğrenciler, asker selamıyla mesajlarını sonlandırdı. - KOCAELİ