Engelli Öğrencilerden Açık Hava Konseri - Kırklareli

Kırklareli'de down sendromlu, otizmli ve bedensel engellilerin oluşturduğu "Sihirli Ellerin Ritmi" korosu, açık hava konserinde sahne aldı.

Engelliler Umut Spor Derneği'nce yaklaşık 1,5 yıl önce engellilerin öz güvenlerinin artırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla oluşturulan koro, ilk açık hava konserini Festival Alanı'nda verdi.

Heyecan ve mutlulukları yüzlerinden okunan engelliler, müzik aletleri ile seslendirdikleri şarkılarla dinleyicilerinin beğenisini topladı.

Bazı vatandaşlar engelli öğrencilere alkış yaparak bazıları da halay çekerek destek verdi.

Grubun müzik öğretmeni Murat Özek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1,5 yıl önce 15 engelliden oluşan koronun ilk kez açık havada sahne aldığını söyledi.

Konserin vatandaşlar tarafından da beğeniyle dinlendiğini anlatan Özek, koronun çok güzel yerlere geleceğine inandığını kaydetti.

"Hedefimiz dünyaya açılmak"

Özek, yurt içi konserlerinin yanı sıra hedeflerinin dünyaya açılmak olduğunu belirtti.

Koro olarak hedeflerinin büyük olduğuna dikkati çeken Özek, "Daha önce bir kez Kültür Merkezi'nde bir konser vermiştik. Bugün de ilk kez açık havada konser verdik. Bu konserler ile hem çalışma yapmış oluyoruz hem de izleyici kitlemizi artırıyoruz. Hedefimiz dünyaya açılmak. Bunu başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Engellilerden Çağdaş Emrah Kahya ise kendilerine imkan verilmesini istediklerini söyledi.

Koro ile dünyanın her yerinde konser vermeyi istediklerini belirten Kahya, müziği çok sevdiğini dile getirdi.