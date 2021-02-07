Engelli öğrenciler yaptıkları masa ve sıralarla okulların çehresini değiştiriyor
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Engelli öğrenciler yaptıkları masa ve sıralarla okulların çehresini değiştiriyor

07.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:24

Turgut Özal Özel Eğitim Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde okuyan engelli öğrenciler, yaptıkları sıra ve masalarla kent genelindeki okulların ihtiyacını karşılıyor.

Turgut Özal Özel Eğitim Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde okuyan engelli öğrenciler, yaptıkları sıra ve masalarla kent genelindeki okulların ihtiyacını karşılıyor.

Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Hanbay, AA muhabirine, kentteki özel eğitim okullarının fiziki standartlarını yükseltmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

Standartları yükseltilen merkezde engelli öğrencilerin öğrendiklerini uygulama imkanı bulduğunu anlatan Hanbay, "Özel bireylere üretim yaptırıyoruz. Dün itibarıyla bu çocuklarımızın ürettiği masa, sıra ve dolaplar okullara dağıtılmaya başlandı. Bu durumdan çok mutluyuz." dedi.

Hanbay, engelli bireylerin çok iyi şartlarda eğitim almasını istediklerini dile getirerek, "Hak ettiklerini vermek istiyoruz. Bu nedenle bu işleri yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu okuldan mezun olanlar kolayca iş bulabiliyor"

Okulda öğrencilerin kendi evlerindeymiş gibi eğitim aldığını aktaran Hanbay, bu durumun hem kendilerini hem de öğrencilerin ailelerini mutlu ettiğini kaydetti.

Hanbay, okulun döner sermaye kapsamında eğitim verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Öğrencilere de maddi anlamda destek veriliyor. Son bir yılda 1 milyon lira kazanç elde ettiler. Bu okullar için çalışmalarımız devam ediyor. Bir sonraki hedefimiz tüm okullara bu öğrencilerimizin ürettiği eşyaları yerleştirmek. Yıllarca toplumun dışında kalan ve fırsat bekleyen öğrencilerimizi sosyalleştirdik. Mesleki becerilerini geliştirdik. Onlara bir altın bilezik verdik. Bu okuldan mezun olanlar kolayca iş bulabiliyor. Bakanlığımızın amacı da mesleki anlamda öğrencileri geliştirmek, biz de bunu başarmaya çalışıyoruz."

"Arkadaşlarımız daha çok çalışsın diye üretiyoruz"

Okulun 12. sınıf öğrencisi Mücahit Balcan, daha önce metal bölümünde aldığı eğitimle kaynak yapmayı, demir kesmeyi öğrendiğini, mobilya eğitimiyle birlikte de masa, sıra üretmeye başladığını anlattı.

Balcan, "Arkadaşlarımız 'bizlere sıra ve masa yapıldı' diye seviniyor ve bize teşekkür ediyorlar." dedi.

Öğrenci Sefa Magol da öğretmenlerinden öğrendikleri sayesinde masa, sıra ve dolap ürettiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Öğretmenlerinin kendilerine sürekli destek olduğunu dile getiren Magol, "Okulumuzu çok seviyoruz. Hocalarımız bize iyi davranıyor, onları çok seviyorum. 9. sınıfta burada eğitime başladım. Mobilya üretiyoruz, kuş yuvaları yapıyoruz. Hocalar bizden ne talep ediyorsa onları yapıyoruz ve başka okullardaki arkadaşlarımıza teslim ediyoruz." diye konuştu.

Engelli öğrenciler yaptıkları masa ve sıralarla okulların çehresini değiştiriyor
Engelli öğrenciler yaptıkları masa ve sıralarla okulların çehresini değiştiriyor
Engelli öğrenciler yaptıkları masa ve sıralarla okulların çehresini değiştiriyor
Engelli öğrenciler yaptıkları masa ve sıralarla okulların çehresini değiştiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Okan Coşkun

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