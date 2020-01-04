Engelli öğrenciler fidan dikti

04.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:52

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde eğitim gören engelli öğrenciler 'Yeni yılda yeni hayat' projesi kapsamında meyve fidanı dikti.

Manavgat Belediyesi Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ve Gevher Nesibe Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrenciler yeni yıl dolayısıyla fidan dikme etkinliğinde bir araya geldi. Yeni yılda insanların birbirleriyle hediyeleşmesi örnek alınarak, doğaya hediye vermek amacıyla düzenlenen 'Yeni yılda yeni hayat' projesi kapsamında öğrenciler merkez bahçesine zeytin, limon, portakal, mandalina gibi meyve fidanı dikti.

Öğretmenler ve öğrencilerin ailelerinin de katıldığı programda Manavgat Belediyesi Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinin tamamı meyve fidanlarıyla dolduruldu. Öğrenciler büyük bir neşeyle fidanları dikerken, her fidana öğrencinin adı verildi. Manavgat Belediyesi yetkilileri, toplumda ağaç dikme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: DHA