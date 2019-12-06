Engelli öğrenciler Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
Haberler » Güncel » Engelli öğrenciler Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti - Haber

Engelli öğrenciler Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Şarkışla ilçesinde Atatürk İlkokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri, ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

06.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:14
Engelli öğrenciler Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

ilçesinde Atatürk İlkokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri, ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Hasan 'ı makamında ziyaret eden öğrenciler, emniyet binasını gezdikten sonra, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince, emniyet binasının bahçesinde bulunan lokalde öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Okulu Müdürü Mustafa Karataş, "Emniyet Müdürlüğümüz sağ olsun, bizleri en iyi şekilde ağırladı. Emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler