: Engelli öğrenciler azimleriyle sema icra etmeyi öğrendi - KONYA

07.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:48

Konya'da, hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan 14 öğrencinin, aldıkları bir yıllık eğitimin ardından sema icra etmesi, izleyenleri etkiliyor.

Karatay Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören hafif zihinsel engelli 14 öğrenci, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ne (İRFA) sema eğitimi için talepte bulundu. İstekleri kabul edilen öğrenciler, semazen Yakup İnam'ın öğreticiliğinde bir yıl eğitim aldı.

Gece gündüz demeden, mekan gözetmeksizin yaklaşık 1 yıl boyunca zorlu sema derslerine devam eden öğrenciler, bir taraftan semayı öğrendi bir taraftan da Mevlana'nın doktrinlerini öğrenmeye çalıştı.

Bir yıllık emeklerinin sonunda, İRFA Musiki Topluluğu eşliğinde ilk sema gösterilerini icra eden grup, yabancı turistler ve öğrenci yakınlarının da olduğu sema gösterisinde, izleyicilere heyecanla maneviyatı bir arada yaşattı.

Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Abdullah Nur Kaplan ile öğretmenler tarafından organize edilen etkinlikler sayesinde, öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin amacının, öğrencilerin topluma uyum sağlamaları ve yeteneklerini göstermeleri olduğunu belirterek, toplumdaki önyargıların kırılması açısından bu etkinlikleri önemsediklerini söyledi.

Öğrencileri için sema eğitiminin faydalarından bahseden Kaplan, "Öğrencilerimiz bu tür etkinliklerle beğenilme ve başarı duygusunu tatmış oluyor. Böylece kendilerine özgüvenleri artıyor. Sosyal ve kültürel faaliyetler içinde olmaları, bu çocukların gelişimlerini olumlu etkiliyor." dedi.

Gösteri için uzun süre hazırlık yaptıklarını vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Down sendromlu ve otizmli öğrenciler, akademik becerilerde zayıf kaldığı için toplum tarafından engelli görülüyor. Biz onların bu engellerini görmeden izlediğimizde, bu tarz faaliyetlerde öğrencilerimiz, engelin de ortadan kaldırılabileceğini ispatlamış oluyorlar. Belki problemleri biraz daha yavaş çözüyorlar veya belki biraz daha yavaş okuyorlar ama onların birçok insandan daha güzel yapabilecekleri çok fazla iş var. Sema gösterisi, bu azmin ve emeğin sadece bir kanıtı."

"26 yıllık semazenim, hayatımda hiç böyle heyecan yaşamadım"

Sema öğretmeni Yakup İnam, bir yıl boyunca pes etmeden çalıştıklarını, bunun, öğrencilere bugün başarıyı getirdiğini anlatarak, çocukların başarısı karşısında mutlu olduğunu dile getirdi.

Semazenlik eğitimi verdiği kalabalık gruplarda, birçok öğrencinin sona gelemediğini belirten İnam, "Daha önce 15 kişilik sema grubundan sadece 5 tanesi devam edip eğitimini tamamlayabilmişti. Ama 16 kişilik bu özel grubumuzdan 14'ü sebat edip eğitimi tamamladı ve semaya çıktı. Bunun önünde hiçbir engel yok, çocuklarımız engelli değil. 26 yıllık semazenim, hayatımda hiç böyle heyecan yaşamadım." diye konuştu.

Eğitime devam eden öğrencilerden Emir Can ise "Sema çok güzel bir şey. İlk zamanlar yapamam diye düşündüm, başlarda biraz zorlandım ancak öğretmenlerim sayesinde başardım. Anladım ki önümüzde hiçbir engel yokmuş. Sema yaparken çok duygulanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

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