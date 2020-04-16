Engelli oğluyla yaşayan kadın "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 bin lira bağışladı
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Engelli oğluyla yaşayan kadın "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 bin lira bağışladı

Samsun'da engelli oğluyla yaşayan yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 bin lira bağışladı.

16.04.2020 00:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 00:06
Engelli oğluyla yaşayan kadın

Samsun'da engelli oğluyla yaşayan yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 bin lira bağışladı.

Samsun Valiliği, Twitter hesabından, Ladik ilçesinde engelli oğluyla yaşayan 68 yaşındaki Hayriye Oğuz'un bağışına ilişkin video paylaştı.

Paylaşımda, "Ladik'te engelli oğluyla birlikte yaşayan, elleri öpülesi 68 yaşındaki Hayriye teyzemiz, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 bin lira ile katkıda bulundu." açıklaması yapıldı.

Oğuz, videodaki konuşmasında, "Devletimizden, milletimizden, vatanımızdan, çalışan ekiplerimizden, askerimizden Allah razı olsun. Şu belayı başımızdan defetmeyi nasip etsin. Devlet olmazsa biz olmayız, biz olmazsak devlet olmaz. Yettiği kadar bağışımı yaptım. Devletimize kat kat helal olsun." ifadelerini kullandı.

Ladik Kaymakamlığı ve Türkiye Diyanet Vakfından oluşan Vefa Destek Grubu da Oğuz'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: AA

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