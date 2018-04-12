Engelli Oğlunun Böbreğiyle Yaşama Bağlandı

Böbrek yetmezliği nedeniyle 8 aydır haftada 3 gün 4'er saat diyalize giren 54 yaşındaki Ali Gürocak, bedensel engelli oğlunun verdiği böbrekle hem diyalize girmekten kurtuldu hem de evladı sayesinde hayata bağlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Gürocak, aşırı ilaç kullanımı nedeniyle böbreğini kaybetmesi sonucu 8 ay önce diyalize girmeye başladı.

Baba Gürocak, 5 yaşında attan düşmesi sonucu bedensel engelli durumuna düşen 30 yaşındaki oğlu İbrahim Gürocak'ın "Baba böbreğimi verip seni yaşatacağım" demesiyle mutlu oldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan tetkikler sonucu kadavradan alınan böbreğin nakle uygun olduğunun tespiti üzerine Gürocak, ameliyata alındı.

KSÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Nakil Merkezi Başkanı Prof. Dr. İlhami Taner Kale başkanlığındaki cerrahi ekipte yer alan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu ile Doktor Öğretim Üyesi Fatih Yazar, anestezide Prof. Dr. Hafize Öksüz başkanlığında Doktor Öğretim Üyeleri Gökçe Gişi ve Mahmut Arslan'ın katıldığı ekip tarafından gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla böbrek nakli yapılan Gürocak, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"İlk işim oğlumu evlendirmek olacak"

Baba Gürocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata oğlu sayesinde yeniden tutunduğunu söyledi.

Aşırı ağrı kesici ilaç kullanımı sonucu böbreklerinin çürüdüğünü anlatan Gürocak, "Böbreklerim çürümüştü, oğlum sağolsun bana böbreğini verdi. Bundan sonra hayatımı daha iyi yaşayacağım. 5 yaşındayken attan düşen oğlum sinir çekmesi sonucu ayaklarından engelli duruma geldi. Oğlum beni hayata bağladı çok şükür her çocuk da bunu yapmaz. İnşallah daha iyi olacağım. Ayağa kalkıp ilk işim oğlumu evlendirmek olacak." diye konuştu.

Gürocak, oğlunun kendisine hayat verdiği gibi başkalarının da organlarıyla insanları hayata bağlaması gerektiğini belirtti.

"Babama yeni bir hayat vermekten dolayı mutluyum"

İbrahim Gürocak ise bir evlat olarak en mutlu günlerinden birini yaşadığını vurguladı.

Yapılan nakille ailece mutlu olduklarını dile getiren Gürocak, "Babama böbreğimi bağışladım, inşallah ikimiz de sağlığımıza kavuşuruz. Allah tüm hastalarımıza da şifa versin. Babama yeni bir hayat vermekten dolayı mutluyum çünkü bir evlat olarak ona ne yapsam az gelir. Herkesin organlarını bağışlamasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu ise başarılı bir ameliyatla hastanın yeniden yaşama tutunduğunu söyledi.

İlerleyen zamanlarda karaciğer naklinin de Kahramanmaraş'ta yapılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Yüzbaşıoğlu, nakli yapılan hastaya ve oğluna yaşamında başarılar diledi.

Hastaları ziyaret eden Kahramanmaraş Böbrek ve Diyaliz Hastaları Derneği (KABÖDER) Başkanı Hanifi Çöplü de organ nakli bekleyen hastaların KSÜ'deki organ nakil merkezine gelip, ulusal bekleme listelerine kayıt olmasının önemli olduğunu belirterek, son 6 yılda KSÜ'de 200 organ naklinin yapıldığını söyledi.