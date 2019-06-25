Engelli oğlunu yangından kurtaran baba ve eşi son yolculuklarına uğurlandı

Geçtiğimiz Pazar günü evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden Ülker-Behzat Çehreli çifti için cenaze töreni düzenlendi. Ailenin yakınları gözyaşlarına boğulurken, babası Behzat Çehreli tarafından kurtarılan engelli Bora Çehreli'nin henüz durumdan habersiz olduğu belirtildi.

Kadıköy Kozyatağı'ndaki Bayar Caddesi üzerinde bulunan apartmanda geçtiğimiz Pazar günü çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatlarını kaybeden Ülker - Behzat Çehreli çifti için Mehmet Çavuş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına ailenin yakınları akın etti. Çiftin yakınları gözyaşlarına boğulurken, bazıları ayakta durmakta güçlük çekti.

Yangında engelli oğlu Bora Çehreli'yi kurtardıktan sonra eşi Ülker Çehreli'yi kurtarmak için tekrar binaya giren, ancak dumandan etkilenerek eşiyle birlikte hayatını kaybeden baba Behzat Çehreli'nin tabutuna Fenerbahçe atkısı konuldu. Engelli oğluyla yakından ilgilenebilmek için askerlikten ayrılan Behzat Çehreli'yi, son yolculuğunda Deniz Harp Okulu'ndan arkadaşları da yalnız bırakmadı. Emekli Tuğamiral Nadir Kınay, "Behzat benim Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi'nden sınıf arkadaşım. 1966 yılında beraber subay çıktık. Aynı kısımda okuduk. Çok değerli, çok iyi bir insandı. Çok çalışkan, iyi bir bahriye subayıydı. Engelli oğlundan dolayı yüzbaşılıktan istifa etti, sırf oğluyla daha fazla ilgilenebilmek için. Ama maalesef böyle bir kazaya kurban gittiler eşiyle beraber. Oğlunu kurtardı. Allah rahmet etsin eşine ve kendisine. Nurlar içinde yatsınlar" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından, çiftin cenazeleri Topkapı Mezarlığı'na götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Babası tarafından kurtarılan ancak hem babasını, hem de annesini kaybeden Bora Çehreli'nin ise henüz durumdan habersiz olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA