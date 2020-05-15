Engelli milli yelkencisi Hüseyin Akbulut; "Engeli beyinde aşıp, insanlardan uzaklaşmayalım"
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Engelli milli yelkencisi Hüseyin Akbulut; "Engeli beyinde aşıp, insanlardan uzaklaşmayalım"

Marmaris'te yaşayan, 32 yaşındaki sağlık memuru ve milli yelkenci Hüseyin Akbulut, "Engeller beyinde aşıldıktan sonra başarılamayacak hiçbir şey yoktur yeter ki insanlardan insanlıktan uzaklaşmayalım " dedi.

Engelli milli yelkencisi Hüseyin Akbulut;
15.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:01

Marmaris'te yaşayan, 32 yaşındaki sağlık memuru ve milli yelkenci Hüseyin Akbulut, "Engeller beyinde aşıldıktan sonra başarılamayacak hiçbir şey yoktur yeter ki insanlardan insanlıktan uzaklaşmayalım " dedi.

8 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sağ elini dirsek altından ve iki ayağından ikişer parmağını kaybeden Akbulut 'un bir eli ve 4 ayak parmağının olmaması onu hayattan soğutmak yerine daha da hırslandırıp başarıdan başarıya koşmasına neden olmuş. 28 yıldır Marmaris'te yaşayan Hüseyin Akbulut'un yaşama sevinci ve hayata tutunma gücü tüm engelli insanlara örnek olacak türden. 10 yaşından bu yana yüzme ve yelken sporu ile ilgileniyor, 10 yıldır ise Profesyonel olarak eğitmenlik ve milli yelken sporcusu.

Marmaris'in tek milli engelli sporcusu Hüseyin Akbulut, 2017 yılında katıldığı yarışlarda üst üste 3 yıl Türkiye Engelli Yelkenli Şampiyonasında birincilik kazandı. 10 yıl önce yat sporları alanında çalışmaya başlayan Hüseyin Akbulut'un kazandığı başarılar sadece ülke çapında değil Avrupa'da da birçok madalya ve kupalar aldı. Ekim 2012'de Mersin'de yapılan milli takım kampına katılan Akbulut Yunanistan'ın "Atina Eurolympic Yelken Haftası" yarışlarında Türkiye'yi temsil ederek dereceler aldı. 2016 yılında Brezilya'da düzenlenen Paralimpik yelken yarışlarında aldığı başarılar ile Türk Bayrağını dalgalandırdı. Marmaris ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde düzenlenen yelkenli yarışlarına bireysel ve kurduğu "Türkiye Engelli Yelkenciler Grubu " ile kendisi gibi 6 orta engelli sporcu ile beraber çok sayıda ödül aldı. En son Marmaris Kış trofesinde yarışan ekibi ile 4 ayağı gerçekleştirilen ve korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında son iki ayağı ertelenen yarışlarda kendi alanlarında dördüncü olarak derece etti.

İki yıl önce antrenörlük belgesi alan "Denizlerin Engelsiz yelkencisi" en son hedefini olimpiyat yarışmaları olarak planladı. Korona virüs (kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yoğun tempoda çalışan Akbulut, sağlık memurluğundan arta kalan zamanlarını yelkenli teknesiyle antrenman yaparak geçiriyor.

Hüseyin Akbulut, "10 yıl önce yelkene yat sınıfında başladım, sonra Türkiye'de engelli yelkencilik yapılanması başladı bende bu oluşuma dahil oldum ve yarışmalarda birincilikler elde ettim. Engelli olarak yelken yapmak zor değil çünkü tekneler engelliler için özel üretiliyor felçli bir insanın bile bir pipet yardımı ile kullanabileceği şekilde dizayn edilmiş tekneler var. Bir de bir işi çok seviyor ve sürekli yapıyorsanız zaten engeliniz engel olmaktan çıkıyor onu fark etmiyorsunuz bile. Ben arkadaşlarıma şunu tavsiye ediyorum, bir uzvunuzu kaybetmiş olabilirsiniz ama hayat devam ediyor. Eve kapanmasın çıksın dolaşsın sosyalleşsin. Başaramayacağımız hiçbir şey yok" sözleri ile diğer engelli vatandaşlara örnek oluyor.

Engelliler için dizayn ettiği bir yelkenliyi bir okula bağışlayan Milli sporcu, iki yıldır arkadaşları ile aldıkları 7 metrelik yelkenli tekne ile yarışlara katılıyor. Milli yelken sporcusunun hedefi olimpiyatlarda yarışarak Türkiye'ye kupalar ve madalyalar ile dönmek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Manşet

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