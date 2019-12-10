Engelli milli sporcu Uğur Altınel AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

10.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:02

Tekerlekli sandalye tenisinde milli sporcu Uğur Altınel, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Altınel, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin gündemi etkileyen önemli fotoğrafları arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

Milli tenisçi Altınel, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.



Uğur Altınel, fotoğraflar konusunda fazla çelişkide kalmadığını belirterek, "Özellikle spor kategorisinde imkansızı başarmayı anlatan fotoğrafı tercih ettim. Diğer alanlarda da güzel fotoğraflar vardı. Bana daha yakın gelen fotoğraflar imkansızı simgeleyen fotoğraflar oldu." dedi.

Kaynak: AA