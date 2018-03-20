Engelli Milli Okçunun Bisiklet Heyecanı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, engelli milli okçu Tuncay Kırbaç, 50 yaşında ilk kez bisiklete binerek pedal çevirmenin heyecanını yaşadı.

Muğla Engelliler Derneği, Muğla Bisiklet Derneği ve Menteşe Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, zihinsel ve bedensel engellilerin bisiklete binebilmesi için çalışma başlatıldı.

Muğla Engelliler Derneği bahçesindeki parkurda ayaklarına bağlanan özel aparatla üç tekerlekli bisiklete binen 50 yaşındaki engelli milli okçu Kırbaç, hayatında ilk defa bisiklete bindiğini, mutluluğunun tarif edilemez olduğunu söyledi.

Ayaklarını 25 yaşından sonra kullanamamaya başladığını aktaran Kırbaç, "Bugün pedal çevirmenin mutluluğunu yaşadım. Kendimi dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettim. Bisiklete binince özgürlüğüme kavuştuğumu hissettim. Çok güzel bir duygu." dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini dile getirdi.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu da engellilerin bisiklete binerek kendilerini daha iyi hissettiğini kaydetti.

Proje kapsamında engelliler haftada bir gün bisiklete biniyor.