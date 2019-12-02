Engelli milli masa tenisçi Garip Olcaş başarıdan başarıya koşuyor

02.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:10

Yalova'da yaşayan işitme ve zihinsel engelli milli sporcu Garip Olcaş, ailesi ve antrenörlerinin desteğiyle masa tenisinde Türkiye'ye büyük başarılar kazandırıyor.

Bitlis'ten 1988 yılında Yalova'ya göç eden Fadıl ve Melike Olcaş çiftinin 24 yaşındaki doğuştan engelli oğlu Garip Olcaş, annesi, babası ve ağabeyinin desteğiyle spora yöneldi.

Yaşadığı şehirde 2006'da düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda performansı ve tekniğiyle antrenörlerin dikkatini çeken Garip Olcaş, bu branşı profesyonel düzeyde yapmaya başladı.

Milli sporcu, 2007'de Çin'de düzenlenen Özel Sporcular Olimpiyatları'nda ikinci oldu. İşitme engelli de olduğu o yıl anlaşılınca takılan cihaz sayesinde az da olsa duymaya ve konuşmaya başlayan Garip Olcaş, 2012 yılında ise Fransa'da ikincilik ve İtalya Master Açık'ta birincilik elde etti.

2013'te Slovenya Açık ve Beyrut Açık'ta birinci olan Garip Olcaş, İtalya'da Avrupa şampiyonluğunu ve takımlarda INAS dünya şampiyonluğunu, Hong Kong'da işitme engelliler dünya ikinciliğini kazandı. Garip Olcaş'ın, 2016'da Samsun'daki Dünya Şampiyonası'nda ikinciliği, 2018 İspanya Açık'ta birinciliği, INAS Yaz Oyunları Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliği, bu yıl ise Slovenya Açık'ta üçüncülüğü bulunuyor.

Ayrıca son 5 yıldır üst üste işitme engelliler büyükler Türkiye şampiyonu olan Garip Olcaş, özel sporcular Türkiye şampiyonluğunu da elinde tutuyor.

Genç sporcu, hayatını iki yıl önce Gülay Olcaş ile birleştirdi. Çift, Eslem adını verdikleri kızlarıyla yaşamlarını mutlu bir şekilde sürdürüyor.

Daha büyük başarılar elde etmek istediğini belirten Garip Olcaş, "Çok mutluyum. Daha çok çalışmam lazım. Bana hocam (Bayram Ali Yıldız) yardımcı oluyor. Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

"Komple bir sporcu"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Bayram Ali Yıldız da Garip Olcaş için Çin'deki turnuvanın bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Çin'de işitme engelinin olduğunun ortaya çıkması ve ardından cihaz sayesinde iletişime geçebilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Çin'de yapılan olimpiyatlara kadar işitme sorununun olduğu bilinmiyordu. Yani ihmal edilmiş, bu gözden kaçırılmış. O dönemden sonra Garip antrenmanlarına devam etti. 2007-2013 yıllarında düzenlenen müsabakalarda önemli dereceler elde etti ancak esas patlamayı 2013'te takımlarda Avrupa şampiyonu, hemen ardından düzenlenen INAS Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmasıyla yaptı. Tabii Garip'in işitme sorununun da olduğu ortaya çıkınca İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'na götürdük, orada da şampiyon oldu."

Garip Olcaş'ı "komple bir sporcu" olarak nitelendiren Yıldız, devletin ona önemli desteklerde bulunduğunu aktararak, "Devletimiz sayesinde yuva kurabildi. Devlet sporcusu olma unvanına kavuştu, bu unvan sayesinde de hayata biraz daha sıcak bakabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA