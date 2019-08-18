Engelli memurun sınav başarısı

18.08.2019 13:17

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aday memur olarak görev yapan işitme ve konuşma engelli 32 yaşındaki Metin Çağlar, temel ve hazırlayıcı sınavlarından 100 tam puan alarak asli memur olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hacettepe Üniversitesi Makine, Resim ve Konstrüksiyon bölümünden binbir zorlukla mücede ederek mezun olan Çağlar, 2012 yılında girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavında (EKPSS) başarısız oldu.

Çağlar, 6 yıl sonra memur olabilmek için gece gündüz çalışarak girdiği sınavda başarılı olup, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı "şikayet birimi"nde aday memur olarak işe başladı.

Aday memurların yetiştirilmesine ilişkin yönetmelik gereği devlet memurlarının adaylıktan, asli memurluğa geçmeleri için yapılan sınava da hazırlanan Çağlar, temel eğitim için 12, hazırlayıcı eğitim için de 18 ders alarak girdiği sınavların ikisinden de 100 tam puan aldı.

Taban geçerli puanın 60 olmasına rağmen 100 puanı hedefleyen Çağlar, bu başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Ayaklarım yere sağlam bastığı için çok mutluyum"

İşitme ve konuşma engelli Metin Çağlar, AA muhabirine işaret dili tercümanı aracılığıyla yaptığı açıklamada, üniversite eğitiminin zor olduğunu, 4 arkadaşının bu nedenle okuldan ayrıldığını belirterek, kendisinin gayretleriyle mezun olabildiğini söyledi.

Memurluk sınavına 2012'de girdiğini ancak çok zorlandığını anlatan Çağlar, 6 yıl sonra tekrar girdiği sınav sonucu Kocaeli'de memur olduğunu kaydetti.

Çağlar, 9 aydır İl Sağlık Müdürlüğünde çalıştığını belirterek, "Aday memurluk hedefimdeydi. İnternette Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi vardı. Evde derslerime çalıştım. Günde 4 defa tekrar yaptım, çalışmayı bırakmadım. Girdiğim iki sınavdan da 100 puan aldım. Ayaklarım yere sağlam bastığı için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İşe başladığında tanıştığı arkadaşlarıyla yavaş yavaş ilişkilerini geliştirdiğini, bilgisayar başında "şikayet birimi"nde çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Çağlar, "Aday memurluk sınavındaki gözetmenlerin işaret dilini bilmeleri benim için çok faydalı oldu. Sınavdan 60 puan almam yeterliydi, fakat ben yeterli bulmadım.100 puanı hedefledim ve öyle de oldu. Toplumda tüm engellilere bu başarım örnek olsun, başarıda engel yoktur." dedi.

"Engelli olup da bu sınavdan 100 tam puan alan bilgisine şu ana kadar ulaşamadık"

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney de Çağlar'ın üstün yetenekli, başarılı bir kişi olduğunu vurgulayarak, "Yapılan 'Aday Memur' sınavından 100 tam puan alınca ki bu puanı alan engelli arkadaşımız çok nadirdir şu ana kadar. Bizim yaptığımız çalışmada da engelli olup da bu sınavdan 100 tam puan alan bilgisine şu ana kadar ulaşamadık." diye konuştu.

Engellilerin toplumda mutlaka iş hayatında yer almalarının çok önemli olduğunu dile getiren Ergüney, şöyle devam etti:

"Engellilerin çok büyük kısmını iş yerlerinde istihdam edilebilir. Burada gördüğümüz gibi de sağlam meslektaşlarından çok daha başarılı olduklarını da gösterebiliyor. Onun için bu hadisenin sembolik bir anlamı var. Son yıllarda devletimizin engelli istihdamı artıyor, bunlar sayesinde de ailelerdeki, toplumdaki huzurunda daha iyi olacağını düşünüyorum."

Ergüney, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü olarak sık sık engellilere yönelik faaliyetler yürüttüklerini anlatarak, yaptıkları çalışmalarla Metin Çağlar gibi çalışanlardan olumlu sonuçlar aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA