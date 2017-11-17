Engelli Memur Yerleştirmesinin Martta Yapılacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, engelli memur yerleştirmelerine ilişkin, "2018 yılı ilk çeyrekteki yerleştirme işlemimizi mart ayında yapacağız. Bu konuda yapacağımız bir diğer düzenleme de EKPSS sonuçlarının geçerliliğinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasıdır" dedi. Bakan Sarıeroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katılarak, milletvekillerine sunum yaptı. İşsizlik oranına ilişkin bilgi veren Bakan Sarıeroğlu, "Geçen yılın aynı dönemine göre işsizlik oranımız 0,7 puan azalarak yüzde 10,6 olarak gerçekleşmiştir. Tarım dışı işsizlik oranımız ise, 0,9 puan azalarak yüzde 12,8 seviyesine gerilemiştir. Türkiye işgücü piyasasını küresel kriz sonrasında Avrupa'dan ayıran ve öne çıkaran bir diğer gelişme ise, istihdam oranında yaşanan kuvvetli artıştır. 2007 yılına kıyasla 2016 yılında istihdam oranı Avrupa Birliğine üye 28 ülke ortalamasında 0,3, Avro Alanı'nda ise 1,3 puan azalırken, Türkiye'de 4,8 puan artmıştır. Türkiye'nin 2007 yılında yüzde 41,5 olan istihdam oranı, 2016 yılı sonunda yüzde 46,3'e yükselmiştir. Ülkemiz, Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında istihdam oranını en fazla arttıran dördüncü ülke konumundadır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin küresel krizden sonra yaklaşık 6,5 milyon kişiye ilave istihdam sağladığını kaydeden Bakan Sarıeroğlu, "AB 28 genelinde bu yıllarda gerçekleşen toplam istihdam 3 milyon 810 bin iken, Türkiye tek başına AB genelinin istihdam artışının neredeyse iki katı kişiyi istihdam etmiştir. AB'ye aday ve üye ülkeler arasında istihdamını 2007-2016 yılları arasında hem sayısal hem de oransal olarak en fazla arttıran ülke Türkiye'dir. Aynı dönemde 15 AB üyesi ülke istihdam kaybı yaşarken, Türkiye yüzde 31,2'lik istihdam artışı ile rekor kırmıştır. AB genelinde istihdam artışı yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşirken, Avro Bölgesi'nde istihdam artışı sadece yüzde 0,5 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye son 10 yılda işgücüne katılım oranında en fazla artış gösteren ülkedir. Son 10 yılda işgücüne katılma oranında Türkiye 6,5 puanlık artış gösterirken, AB genelinde işgücüne katılma oranı artışı 0,5 seviyesinde kalmıştır. Türkiye 2007-2016 yılları arasında kadın işgücüne katılma oranını en fazla arttıran ikinci ülkedir. Türkiye'de kadınlarda işgücüne katılma oranı 9,3 puan artarak yüzde 32,4'e yükselmiştir. En son açıklanan TÜİK Ağustos verilerine göre işgücüne katılma oranımız 1,1 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.



Girişimcileri desteklediklerini belirten Sarıeroğlu, "Kendi işlerini kurmaları için girişimcileri destekliyoruz. Düzenlediğimiz girişimcilik eğitimlerine katılanlara KOSGEB sertifikası veriyor ve finansman desteklerine yönlendiriyoruz. Girişimcilik seminerleri ile girişimcilik kültürünün gelişmesine katkıda bulunuyoruz. 2009 yılından 2017 Ekim ayı sonuna kadar 308 bin 982 girişimci adayına eğitim verdik. 2017 yılında programa katılan 75 bin kişinin yüzde 49,4'ü kadınlar ve yüzde 17,4'ü gençlerden oluşmuştur" diye konuştu.



Son 15 yılda engelli memur istihdamında yaklaşık 9 kat artış sağladıklarını söyleyen Sarıeroğlu, "24 Ağustos 2017 tarihinde 2 bin 363 kadroya engelli vatandaşlarımızın yerleştirme işlemini gerçekleştirdik. Bu yerleştirme sonrasında engelli memur sayımız 52 bini aşacaktır. Kamu kurumlarımızın kontenjan açığı, eğitim düzeylerine göre engelli memur talepleri doğrultusunda 2018 yılının ilk çeyreğinde 2 bin 500, son çeyreğinde de 2 bin 500 olmak üzere toplam 5 bin engelli kardeşimizi daha kamu kurumlarımıza yerleştireceğiz. 2018 yılı ilk çeyrekteki yerleştirme işlemimizi Mart ayında yapacağız. Bu konuda yapacağımız bir diğer düzenleme de EKPSS sonuçlarının geçerliliğinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasıdır" dedi.



(Ahmet Umur Öztürk-İbrahim Berat Yılmaz/İHA)