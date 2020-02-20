Engelli memur adaylarına 'Yıldırım' destek

20.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:36

Yıldırım Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yıldırım Sosyal İnovasyon Merkezi tarafından memur adayı engellilere yönelik ücretsiz olarak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kursu açıldı. Yıldırım Belediyesi bünyesinde çalışan uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilen kursa, farklı engel gruplarından bireyler katılıyor. Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu ve Yıldırım Sosyal İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen kurstan, Yıldırım'ın yanı sıra Nilüfer, Osmangazi, Kestel ve Gürsu gibi Bursa'nın diğer ilçelerinden gelen engelli bireylerde faydalanabiliyor. Haftanın 5 günü düzenlenen EKPSS kursunda, Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık dersleri, özel konu anlatımları ve soru çözümleri ile eğitim hizmeti sunuluyor. Öte yandan ihtiyaç sahibi, ekonomik yönden dezavantajlı, engelli ve mülteci bireylerin ücretsiz olarak faydalandığı Yıldırım Sosyal İnovasyon Merkezi'nde iyileştirici, geliştirici, yenilikçi ve sürdürülebilir sosyal çalışmaların yanında istihdam ve ekonomik gelişime destek verecek faaliyetlerde gerçekleştiriliyor.

'ENGELLİLER HAYATIN İÇİNDE OLMALI'

Engellilerin, sosyal yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler yerel yönetim olarak sorumluluğumuz dahilinde projeler üretiyoruz. Dezavantajlı bireylerin yaşama sarılması için çaba sarfediyoruz. Dezavantajlı bireyleri mutsuz bir toplum, mutlu ve zengin olamaz. Hayata tutunmak, kendilerini kanıtlamak isteyen dezavantajlı kardeşlerimize borcumuzu, yerel yönetim olarak onları destekleyerek, yanlarında olarak ödemeye çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatta hep mutlu olmaları için onlara destek veriyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bakışımız duyarlı bir yerel yönetim olabilmek. Dezavantajlı kardeşlerimizin geleceğe hazırlanırken işlerinin kolaylaştırılması hususunda düzenlenen bu tür eğitim faaliyetlerini önemsiyoruz. Engelli kardeşlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Bizlerin en çok övündüğü hizmetler, sosyal belediyecilik çalışmalarımız dahilinde insana dokunduğumuz hizmetlerdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler