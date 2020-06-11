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Engelli Memur Adaylarına 'online' destek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na online olarak hazırlanan memur adaylarının dersine katılarak onlara başarı diledi.

Engelli Memur Adaylarına 'online' destek
11.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:37

Yıldırım Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yıldırım Sosyal İnovasyon Merkezi tarafından memur adayı engellilere yönelik ücretsiz olarak düzenlendiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kursunu koronavirüs tedbirleri kapsamında online ortama taşıdı. EKPSS kursunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, engelli memur adaylarıyla görüntülü sohbet gerçekleştirdi.

İNSANA DOKUNAN HİZMETLER

Yerel yönetimler olarak sorumlulukları dahilinde projeler ürettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Engelli kardeşlerimizin hayatta hep mutlu olmaları için onlara destek veriyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bakışımız duyarlı bir yerel yönetim olabilmek. Dezavantajlı kardeşlerimizin geleceğe hazırlanırken işlerinin kolaylaştırılması hususunda düzenlenen bu tür eğitim faaliyetlerini önemsiyoruz" diye konuştu.

ENGELLER YILDIRIM'DA AŞILIYOR

Yıldırım Belediyesi bünyesinde çalışan uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilen kurstan, Yıldırım'ın yanı sıra Nilüfer, Osmangazi, Kestel ve Gürsu gibi Bursa'nın diğer ilçelerinden gelen birçok vatandaşın yararlandığını ifade eden Başkan Yılmaz, "E KPSS kursumuz engelli vatandaşlarımızın kamuda istihdamı için çok önemli. Haftanın 5 günü online ortamda sürdürdüğümüz kursumuzda, Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık dersleri, özel konu anlatımları ve soru çözümleri ile eğitim hizmeti sunuyoruz. Şu anda 30 engelli kardeşimiz bu kurstan sınav zamanı gelene kadar eğitim alacak. Engelli kardeşlerimizin topluma daha yararlı bireyler haline getirilmesi adına bu tarz eğitimleri önemsiyoruz. İnşallah her bir kursiyerimiz güzel puanlar alarak atanırlar. Ben öncelikle kursiyerlerimize emek veren eğitmenlerimize teşekkür ediyor engelli memur adaylarımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Ekonomi Manşet

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