Engelli maaşları bayram öncesi yatacak mı? Engeli ne kadar oldu? Engelli maaşı ne kadar zamlandı?

Devlet, ekonomik ve sağlık durumu iyi olmayan vatandaşlara destek oluyor. Raporla engelli olduğu tespit edilen ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara belli şartlarda karşılıksız ödeme yapılıyor. Engelli maaşları bayram öncesi yatacak mı? Engeli ne kadar oldu? Engelli maaşı ne kadar zamlandı?