Engelli maaşları bayram öncesi yatacak mı? Engeli ne kadar oldu? Engelli maaşı ne kadar zamlandı?
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Engelli maaşları bayram öncesi yatacak mı? Engeli ne kadar oldu? Engelli maaşı ne kadar zamlandı?

Engelli maaşları bayram öncesi yatacak mı? Engeli ne kadar oldu? Engelli maaşı ne kadar zamlandı?
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Devlet, ekonomik ve sağlık durumu iyi olmayan vatandaşlara destek oluyor. Raporla engelli olduğu tespit edilen ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara belli şartlarda karşılıksız ödeme yapılıyor. Engelli maaşları bayram öncesi yatacak mı? Engeli ne kadar oldu? Engelli maaşı ne kadar zamlandı?

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara 2021'in ilk yarısında aylık 913 lira yardım yapıldı. Peki, Engelli maaşları bayram öncesi yatacak mı? Engeli ne kadar oldu? Engelli maaşı ne kadar zamlandı?

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara 2021'in ilk yarısında aylık 913 lira yardım yapıldı. Bu tutar 1 Temmuz itibarıyla 990 liraya (üç aylık 2 bin 970 lira) çıktı. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık yardım da 608 liradan 659 liraya yükseldi. 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de aynı şekilde 608 liradan 659 liraya çıktı.

Silikozis hastalığına yakalanandan meslekte kazanma kaybı yüzde 15-34 arasında olanlara 1.426 lira; yüzde 35-54 arasındakilere 1.631 lira; yüzde 55'in üzerinde olanlara ise 1.816 lira ödenecek. Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 852 liradan az olması gerekiyor. Öte yandan bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da memur zammı ile 3 bin 315 liradan 3 bin 595 liraya çıktı.

ENGELLİ MAAŞI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

Evde bakım parası, kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek yakınının bakımını üstlenenlere ödeniyor. Bunun için hasta ve yaşlının sağlık kurulu tarafından düzenlenen 'yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu' olması gerekiyor.Bakan Yanık, engelli maaşları ile ilgili, "Evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık." dedi.

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