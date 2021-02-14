Engelli maaşı sahibi dilenci, 3 saatte 355 lira toplamış
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Engelli maaşı sahibi dilenci, 3 saatte 355 lira toplamış

14.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:09
Engelli maaşı sahibi dilenci, 3 saatte 355 lira toplamış

ÇORUM'da üzerinden 355 lira çıkan ve engelli maaşı aldığı tespit edilen dilenciye para cezası uygulandı.

ÇORUM'da üzerinden 355 lira çıkan ve engelli maaşı aldığı tespit edilen dilenciye para cezası uygulandı. 

Çorum'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik uygulama yaptı. Denetimlerde yakalanan bir dilenci Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Üzerinden 355 lira çıkan dilencinin parayı 3 saatte topladığı öğrenildi. Sosyal yardımlardan yararlanan ve engelli maaşı bulunan dilencinin topladığı paraya el konulurken, 204 lira idari para cezası kesildi.


Engelli maaşı sahibi dilenci, 3 saatte 355 lira toplamış
Engelli maaşı sahibi dilenci, 3 saatte 355 lira toplamış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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