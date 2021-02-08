Engelli maaşı ne kadar oldu? 2021 şubat ödemesi tarihi ne zaman?

2021 yılında engelli maaşlarına zam yapıldı, 2022 maaşları da denilen engelli maaşları 854 lira 1.024 kuruş oldu. Peki şubat ayı engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte engelli maaşı başvuru şartları ve şubat ayı ödeme günleri nedir? Peki, Engelli maaşı ne kadar oldu? 2021 şubat ödemesi tarihi ne zaman?

2021 yılında engelli maaşlarına zam yapıldı, 2022 maaşları da denilen engelli maaşları 854 lira 1.024 kuruş oldu. Peki şubat ayı engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte engelli maaşı başvuru şartları ve şubat ayı ödeme günleri nedir? Peki, Engelli maaşı ne kadar oldu? 2021 şubat ödemesi tarihi ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2021?

Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya,

Yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşı yatan iller, günün ilk saatlerinde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Engelli vatandaşlara bakan kişilerin aldığı evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden sorgulanabiliyor.

Evde bakım maaşı, bakanlık tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.

MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

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