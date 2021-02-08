Engelli maaşı ne kadar oldu? 2021 şubat ödemesi tarihi ne zaman?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Engelli maaşı ne kadar oldu? 2021 şubat ödemesi tarihi ne zaman?

08.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:10
Engelli maaşı ne kadar oldu? 2021 şubat ödemesi tarihi ne zaman?

2021 yılında engelli maaşlarına zam yapıldı, 2022 maaşları da denilen engelli maaşları 854 lira 1.024 kuruş oldu. Peki şubat ayı engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte engelli maaşı başvuru şartları ve şubat ayı ödeme günleri nedir? Peki, Engelli maaşı ne kadar oldu? 2021 şubat ödemesi tarihi ne zaman?

2021 yılında engelli maaşlarına zam yapıldı, 2022 maaşları da denilen engelli maaşları 854 lira 1.024 kuruş oldu. Peki şubat ayı engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte engelli maaşı başvuru şartları ve şubat ayı ödeme günleri nedir? Peki, Engelli maaşı ne kadar oldu? 2021 şubat ödemesi tarihi ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2021?

Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya,

Yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşı yatan iller, günün ilk saatlerinde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Engelli vatandaşlara bakan kişilerin aldığı evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden sorgulanabiliyor.

Evde bakım maaşı, bakanlık tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.

MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Muharrem İnce Leyla Şahin Usta Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Didem Kınalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Deniz Türüç Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler İzmir Twitter Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Engelli maaşı ne kadar oldu? 2021 şubat ödemesi tarihi ne zaman?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 16:10:30. #1.16#
title